Ethisch bureau wil disciplinaire maatregelen tegen Trumps adviseur Kellyanne Conway

Door: Redactie

15/02/17 - 01u30 Bron: Reuters

Donald Trumps naaste adviseur Kellyanne Conway. © ap.

Het Witte Huis moet serieus overwegen disciplinaire maatregelen te nemen tegen adviseur Kellyanne Conway. Dat heeft het Bureau voor Overheidsethiek (OGE) in de VS in een brief laten weten.