"Dit is Rick... hij draagt de nucleaire voetbal"

De gasten van Mar-a-Lago in Florida - de privéclub van Amerikaans president Donald Trump - bevonden zich zaterdag opeens midden in de Situation Room. Tijdens het diner van Trump met de Japanse premier Abe kwam het nieuws binnen dat Noord-Korea een rakettest had gehouden en de president begon meteen te overleggen met zijn medewerkers. Daarbij was geheime informatie gewoon voor iedereen te zien. Een van de gasten nam zelfs een selfie met de militair die naar zijn zeggen de 'nucleaire voetbal' droeg, waarmee de president een nucleaire aanval kan lanceren.

Richard DeAgazio - een acteur en zakenman uit Palm Beach - postte de foto op zijn Facebookpagina, maar verwijderde die gisteren weer. Hij nam ook een foto van de militair even later, toen hij met een tas voorbij kwam die identiek lijkt aan de noodtas die de nucleaire codes bevat. "Dit is Rick... Hij draagt de 'voetbal'. De nucleaire voetbal is een brieventas waarmee de president van de Verenigde Staten een nucleaire aanval kan bevelen terwijl hij niet in een vast commandocentrum is, zoals de Situation Room in het Witte Huis. Het is een mobiele hub in het strategische verdedigingssysteem van de VS. Hij wordt bijgehouden door een vleugeladjudant en Rick is de man." Lees ook Moby: "Trump wordt gechanteerd door Rusland"

Voor alle duidelijkheid: DeAgazio zei dat hij die conclusie zelf had getrokken door online wat opzoekwerk te verrichten. De militair zelf zei niet wat hij daar precies deed.



Gejaagdheid

DeAgazio was in de club met twee vrienden, met wie hij dineerde. Hij nam dit weekend ook foto's van president Trump zelf, zijn dochter Ivanka en zelfs van de cameraschuwe chefstrateeg Steve Bannon. Onder meer toen het nieuws van de Noord-Koreaanse raketaanval kwam. "Het was fascinerend om de gejaagdheid te zien waarmee premier Abe overlegde met zijn staf en hoe president Trump telefoneerde met Washington DC. De wereldleiders overlegden vervolgens en gingen naar een andere kamer voor een in allerijl georganiseerde persconferentie. Wauw... het centrum van alle actie." © Facebook. © Facebook.

In een interview met de krant The Washington Post vertelde DeAgazio nog meer over wat er die avond allemaal gebeurde. "Er was geen enkele paniek. De meeste mensen op het terras wisten niet eens wat er aan de hand was", klonk het. "Ik vond dat Trump het erg kalm en presidentieel afhandelde."



Privacy

De acteur vertelde ook dat Trump geen enkele aanstalten maakte om naar een andere ruimte te gaan, waar hij wat meer privacy had. Hij bleef gewoon zitten waar iedereen hem kon zien.



Excuus

De Democraten reageerden onmiddellijk. "Er is geen enkele excuus om een internationale crisis te bezweren voor de ogen van een groepje leden van een country club, alsof het een dinnershow is", tweette partijleider Nancy Pelosi uit het Huis van Afgevaardigden. En ook Chelsea Clinton liet zich horen: "Hoeveel van de nieuwe leden van Mar-a-Lago zullen van buitenlandse inlichtingenorganisaties of de media zijn", vroeg ze zich schamper af.