"Hillary belde mij twee dagen voor verkiezingen: 'Het gewicht van de vrije wereld rust op uw schouders'"

© getty.

Acteur en komiek Tom Arnold is de man die beweert de tapes te hebben met fragmenten waarop Donald Trump racistisch uit de hoek zou komen in het tv-programma The Apprentice. Arnold maakte ze nooit publiek, zelfs niet na een telefoontje van Hillary Clinton.

Arnold neemt deel aan het Australische realityprogramma I'm a Celebrity...Get Me Out of Here! Daarin kwam hij terug op de videofragmenten waarin Trump het bewuste N-woord zou gebruiken, zijn eigen zoon voor "achterlijk" zou uitschelden en ook het C-woord niet zou schuwen. Vorig jaar maakte de 57-jarige acteur bekend dat hij daarvan een beeldenmontage in zijn bezit kreeg, op een moment dat geen weldenkend mens geloofde in de kansen van Trump om president van de VS te worden.



"Maak het openbaar, please"

Aan een medekandidaat in I'm a Celebrity...Get Me Out of Here! zei Arnold dat hij de tapes nooit openbaar had gemaakt omdat hij de toestemming daarvoor niet kreeg van de mensen die de video hadden gelekt. Zelfs Trumps tegenkandidate Hillary Clinton kon hem niet overtuigen. "Ze belde mij twee dagen voor de verkiezingen", beweert Arnold. "Ze vroeg: 'Maak het openbaar, alstublieft. Het gewicht van de vrije wereld rust op uw schouders.'" De komiek zou daarop gezegd hebben: "Ik zou best wel de held willen zijn, maar ik kan het die families niet aandoen."



Arnold doelde daarbij op enkele medewerkers van The Apprentice, van wie hij in een interview met radiozender KIRO al eens had gezegd dat die doodsbang waren van Trumps entourage en vreesden nooit nog werk te zullen vinden. Ze zouden bovendien gebonden zijn aan een geheimhoudingsovereenkomst van 5 miljoen dollar.



Nep

Ook nu weer voegde de Amerikaanse acteur er nog aan toe dat het uitbrengen van de tapes "niet zou geholpen hebben". "Ik denk niet dat de mensen het zich aantrekken. Trump had zich toen al seksistisch uitgelaten en had een vijftiental klachten aan zijn been", aldus Arnold, die de president al dertig jaar kent. Vorige week zei Arnold in I'm a Celebrity nog over Trump: "Hij is een seksist en een racist, maar ik beschouw hem als een grap. Ik heb onder mijn vrienden een aantal échte miljardairs en hém heb ik altijd nep gevonden."



De acteur kreeg veel kritiek voor zijn vermeende bezit van de 'negertapes'. Niet iedereen op het internet lijkt geloof te hechten aan het verhaal van de komiek en anderen keuren het af dat hij ze nooit liet zien. Ook zijn deelname aan de realitysoap wordt lang niet door alle Australische kijkers gesmaakt. Arnold zou naar verluidt zo'n 40.000 dollar per week opstrijken om niet veel meer te doen dan in een bed te liggen in de Zuid-Afrikaanse jungle.