Universiteiten en bedrijven roepen Mexicanen op te protesteren tegen Donald Trump

12/02/17

De Mexicanen worden opgeroepen om vandaag te protesteren tegen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn project om een muur te bouwen op de grens.

Onder de hashtag #VibraMéxico worden de inwoners van een twintigtal steden op sociale media opgeroepen om zondagmiddag te protesteren. Ze worden gevraagd zich in het wit te dragen of een Mexicaanse vlag mee te brengen. "Het wordt tijd dat wij burgers onze krachten en stemmen bundelen om onze afwijzing van en onze verontwaardiging over de plannen van president Trump te tonen", klinkt het in een verklaring van de bijna 80 maatschappelijke verenigingen, bedrijven en universiteiten die het protest organiseren.



Zwaarste diplomatieke crisis in decennia

De oproep komt er op het moment dat de VS en Mexico hun zwaarste diplomatieke crisis in decennia doormaken. Tijdens zijn campagne noemde president Trump de Mexicanen "criminelen, dieven en slechte mensen", en beschuldigde hij hen ervan de Amerikaanse jobs in te pikken.



Enkele dagen na Trumps eedaflegging escaleerde de crisis. Nadat Trump een decreet had ondertekend voor de opstarting van de bouw van een muur annuleerde de Mexicaanse president Enrique Peña Nieto een geplande ontmoeting met zijn nieuwe collega.



Nafta

Trump wil ook het Noord-Amerikaans vrijhandelsakkoord Nafta, waarbij Mexico, Canada en de VS betrokken zijn, heronderhandelen. Dat akkoord is volgens hem te gunstig voor Mexico.



Amerika is goed voor 80 procent van de Mexicaanse export, en is daarmee de belangrijkste handelspartner van het land.