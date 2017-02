Veiligheidsadviseur Trump stapt op na Ruslandrel

Door: redactie

Michael Flynn, de ultrarechtse adviseur voor nationale veiligheid van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft ontslag genomen. Dat meldt CNN op basis van betrouwbare bronnen. Flynn kwam in nauwe schoentjes toen uitkwam dat hij over de sancties jegens Rusland zou hebben gepraat met de Russische ambassadeur in Washington toen Barack Obama nog president was. Flynn ontkende aanvankelijk, maar gaf later toe het niet meer zo zeker te weten. Inmiddels is luitenant-generaal Joseph Keith Kellogg benoemd als Flynns opvolger.