"Sterke handen": Trump schudt 18 seconden lang hand van Japanse premier

10/02/17 - 22u49 Bron: vtmnieuws.be

© ap.

video De Amerikaanse president Donald Trump was onder de indruk van de "sterke handen" van de Japanse premier Shinzo Abe. Dat zei hij tijdens een persmoment in het Witte Huis.

Abe en Trump namen daar uitgebreid de tijd om elkaar de hand te schudden voor de fotografen. Ze hielden elkaar maar liefst achttien seconden (!) vast.



Abe is gedurende twee dagen in de VS om de jarenoude bondgenootschap tussen beide landen te verstevigen. Die kwam namelijk onder druk te staan door de Republikeinse standpunten op handel en veiligheid.



Na een bezoek aan het Witte Huis, reizen Trump en Abe door naar het buitenverblijf Mar-a-Lago in Florida.