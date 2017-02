Jeff Sessions benoemd tot nieuwe Amerikaanse minister van Jusititie

Door: redactie

9/02/17 - 02u00 Bron: Reuters, The Guardian, ANP

De omstreden nieuwe Justitieminister Jeff Sessions. © epa.

De Amerikaanse Senaat heeft de benoeming van Republikeinse senator Jeff Sessions tot Justitieminister goedgekeurd. Sessions kreeg 52 stemmen voor en 47 tegen.

Elizabeth Warren staat journalisten te woord nadat ze in de Senaat een spreekverbod opgelegd kreeg. © epa. © afp. © afp.

De senator uit Alabama staat bekend om zijn harde lijn wat betreft immigratie en was een van de eerste senatoren die zich voor Donald Trump als Republikeinse kandidaat voor het presidentschap uitsprak. Hij werd door president Trump genomineerd voor de post, maar die nominatie stuitte op heel wat verzet binnen en buiten de politiek, aangezien de zeventigjarige hardliner in het verleden niet vies was van racistische uitlatingen.



De Democraten verzetten zich in de Senaat dan ook hevig tegen zijn benoeming. Senator Elizabeth Warren kreeg zelfs een spreekverbod opgelegd van de Republikeinse meerderheidsleider Mitch McConnell toen ze een oude brief uit 1986 van Coretta Scott King, de weduwe van Martin Luther King, wilde voorlezen in de Senaat. De brief werd destijds opgesteld als protest tegen het feit dat Sessions benoemd zou worden tot federaal rechter.



Petitie

Een miljoen mensen tekenden bovendien een petitie om de benoeming van Sessions tegen te houden. Activisten noemen de man "absoluut onbekwaam" voor de positie. "Senator Sessions heeft zijn carrière gebouwd op het demoniseren van kleurlingen, vrouwen, de LGBT-gemeenschap, mensen met een handicap, immigranten en vluchtelingen", zegt Wayne Henderson, de president van de Leiderschapsconferentie voor Burger- en Mensenrechten in The Guardian.



Sessions vervangt interim-minster van justitie Dana Boente, die in allerijl werd aangesteld nadat de vorige interim-minister Sally Yates door de president prompt werd ontslagen nadat ze haar departement opdracht gaf Trumps inreisverbod niet te verdedigen omdat ze het decreet niet wettelijk achtte.