Hof van beroep in San Francisco neemt nog geen beslissing over inreisverbod

8/02/17 - 00u39 Bron: Belga

Mensen protesteren tegen Trump en zijn inreisverbod voor het hof van beroep in San Francisco. © reuters.

Het hof van beroep in San Francisco heeft nog geen beslissing genomen in de zaak van het inreisverbod opgelegd door de Amerikaanse president Donald Trump. Er valt wellicht later deze week een beslissing.