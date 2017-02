Duitse exporteurs: "Wereldwijde recessie onvermijdelijk onder Trump"

Door: redactie

De topman van de invloedrijke Duitse vereniging van exporteurs heeft vandaag ongemeen hard uitgehaald naar de Amerikaanse president Donald Trump en hem geobsedeerd door macht genoemd. Trump zal onvermijdelijk zorgen voor een wereldwijde recessie, klonk het nog.

"Door de verkiezing te winnen heeft Donald Trump nu zijn droombusiness en ziet hij de VS als zijn bedrijf", aldus Anton F. Boerner, die aan het hoofd staat van de Duitse federatie van buitenlandse handel en diensten (BGA).



"Als de ideeën van de Amerikaanse president over nieuwe handelsbarrières werkelijkheid worden, in het bijzonder die tegen China, dan zou dat rampzalige gevolgen hebben voor de exportgerichte Duitse economie en voor het land", aldus Boerner. "Een wereldwijde recessie zou onvermijdelijk worden."



De ongewoon harde uitlatingen van Boerner onderstrepen de risico's voor de wereldeconomie nog eens, met de Britse plannen om de Europese Unie te verlaten en de onvoorspelbare Trump in het Witte Huis.



De BGA-topman zegt dat het tijd is dat Duitsland nieuwe allianties vormt met landen in Azië, Latijns-Amerika en Canada. "We moeten hard en zelfzeker zijn, dat is het enige wat indruk maakt op ondernemer Trump", aldus Boerner. "Je zal meedogenloze competitie voelen", zo richtte hij zich direct tot de Amerikaanse president.