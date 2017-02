Trump: "Media verzwijgen de aanslagen in Europa"

Door: redactie

Donald Trump heeft media beschuldigd van het verzwijgen van aanslagen door radicale moslims in Europa. De Amerikaanse president deed zijn uitspraken tijdens een bezoek aan MacDill Air Force Base in Florida. "In Europa gebeuren overal aanslagen, maar de oneerlijke media berichtten er niet meer over."

Trump zei dat de media "hun redenen hebben om niet meer over de aanslagen te schrijven." De president vertelde niet welke redenen dat waren. Later lichtte het Witte Huis zelf de uitspraken van Trump nader toe. "Nieuwszenders reageren niet meer op hetzelfde niveau als vroeger op aanslagen. Het kan niet zo zijn dat dat het nieuwe normaal wordt."



Ook gaf het Witte Huis een lijst vrij van 78 aanslagen die in de wereld zijn gepleegd tussen september 2014 en december 2016. Volgens The Guardian, een van de media die de lijst in handen kreeg, staan onder meer de aanslag op concertzaal Bataclan in Parijs, de aanslag in Nice en de schietpartij in San Bernardino erin. Dat geweld haalde haast alle Westerse kranten. Dat geldt ook voor de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn.



Wat volgens The Guardian ook opviel: de lijst stond vol met spellingsfouten, zoals bijvoorbeeld 'San Bernadino' of 'Denmakr'. Bovendien stonden er geen terroristische aanslagen in Israël op de lijst.



The Poynter Institute, een zeer gerenommeerde universiteit op het gebied van journalistiek, doet de stelling van Trump af als onzin.