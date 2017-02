Opkomst manifestatie in Portland om inreisverbod te steunen valt tegen met amper acht Trumpfans

© Twitter.

Twee voltallige kaartteams om, bijvoorbeeld, te wiezen. Met méér waren ze volgens nieuwszender WGME blijkbaar niet, de Trumpaanhangers die zaterdag kwamen opdagen op de manifestatie om het inreisverbod van de president te steunen. Met een bende van amper acht mensen was de opkomst zelfs eerder triest te noemen.

William Hall had de bijeenkomst georganiseerd als reactie op de vele protestmarsen tégen Trumps inreisverbod. Plaats van samenkomst zaterdag was Monument Square in Portland in de staat Maine. Hall en co haalden de pers: de lokale CBS-zender WGME kwam ter plaatse. De betoging kreeg zelfs aandacht op sociale media, maar niet op de manier die de Trumpfans hadden gewenst.



"Wij willen de andere kant laten zien", zei deelnemer Doug Prevost aan WGME. "De mensen moeten weten dat Trump ook een stevige groep voorstanders achter zich heeft." Maar zo uitgebreid was de supportersclub dus niet, met slechts acht leden. Wat tot hilariteit op Twitter leidde. "Er kwamen meer mensen naar mijn verjaardagsfeestje en ik ben niet eens populair", tweette ene Adrienne Kisson. El Brown gooide het, net als Janice Richardson, over de 'alternative facts'-boeg: "Ik was op de betoging om Trump te steunen in Portland, samen met 1,5 miljoen andere patriotten".