Bob Ferguson, de man die Trump schaakmat zette

Door: Joeri Vlemings 6/02/17 - 12u47 Bron: New York Times, news.com.au

Vorige maandag diende de Justitieminister van de staat Washington, Bob Ferguson, klacht in tegen het inreisverbod van Donald Trump. Vrijdag kreeg hij gelijk van een federale rechter. Meteen de eerste succesvolle juridische aanval tegen The Donald. Ferguson is een voormalige schaakkampioen en slaagde er dus in om de president althans in deze partij veertien dagen schaakmat te zetten.

The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) Sat Feb 04 00:00:00 MET 2017 Thank you, So-Called President Trump! I've been struggling for 2 weeks over what to call you, and your tweet here gave us the answer. https://t.co/HVf3oSWYum — Michael Moore (@MMFlint) Sun Feb 05 00:00:00 MET 2017 Een hele opluchting was het vrijdag voor duizenden al dan niet gestrande reizigers die de VS plots toch weer in- en uitmochten. Een "zogenaamde rechter" - dixit Trump - schortte het omstreden inreisverbod voor twee weken op. De administratie van Trump krijgt nu veertien dagen de tijd om met valabele argumenten te komen. Of hoe de Democraat Ferguson, wiens klacht in de loop van de week navolging kreeg in andere staten, zijn slag thuishaalde. Een woedende Trump noemde de beslissing "belachelijk" en kondigde aan dat ze weer ongedaan zou gemaakt worden. Maar Trump ving bot. Op Twitter werd hij, onder meer door Michael Moore, bedacht met een nieue bijnaam: "de zogenaamde president".



Vogeltjes

Wie is die David die de handschoen tegen Goliath opnam? De 51-jarige Bob Ferguson is een vogelliefhebber en een geoefend bergbeklimmer. Hij is de Democratische minister van Justitie van de staat Washington. Hij noemde het inreisverbod "ongrondwettelijk" en discriminerend voor moslims. Maar hij pakte de zaak anders aan dan sommige collega-democraten die focusten op individuele gevallen. Ferguson stelde dat het inreisverbod de staat Washington in haar geheel schade zou toebrengen.



Hij zocht en kreeg ook de steun van grote Amerikaanse bedrijven uit Washington, zoals Expedia en Amazon. "Ons personeel komt uit alle hoeken van de VS en van de wereld", verklaarde Amazon dat 40.000 mensen tewerkstelt in de staat. "Dat is een van de pijlers die ons groot maken. Die diversiteit helpt ons om betere producten te maken voor onze klanten. De e-commercefirma uit Seattle stelde dat het inreisverbod een "directe en negatieve" impact had. 49 van hun personeelsleden zijn geboren in een van de zeven door Trump geviseerde moslimlanden en Amazon stond ook op het punt om nog zeven Irakezen aan te werven. Lees ook Zeker vier Amerikaanse staten dienen klacht in tegen Trumps inreisverbod

