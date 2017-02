Donald Trump ontmoet NAVO-bondgenoten in mei

Door: redactie

6/02/17 - 04u00 Bron: Belga

Donald Trump kijkt met zijn familie naar de Super Bowl. © reuters.

Donald Trump zal in mei zijn NAVO-bondgenoten ontmoeten. Dat kondigde het Witte Huis aan na een telefoongesprek tussen de Amerikaanse president en de secretaris-generaal van de organisatie, Jens Stoltenberg.

"Tijdens het gesprek benadrukte Trump zijn sterke steun voor de NAVO, maar riep hij de Europese leden op om meer te doen", aldus het Witte Huis in een mededeling. "De president van de Verenigde Staten aanvaardde ook deel te nemen aan een vergadering van de NAVO-leiders, eind mei in Europa", klinkt het nog. De mededeling stelt verder dat Stoltenberg en Trump overeenkwamen de nauwe samenwerking verder te zetten, en de mogelijkheden bespraken voor een vreedzame oplossing voor het conflict in Oekraïne.



Financiering

Ook kwam de financiering van het bondgenootschap aan bod, die grotendeels door de Verenigde Staten gebeurt. In het verleden zei Trump dat hij de NAVO-leden die geen twee procent van hun BNP aan defensie spenderen, onder druk wil zetten om hun uitgaven te verhogen. Kort na zijn aantreden noemde Trump de transatlantische banden een onrechtvaardige last voor de Amerikaanse belastingbetaler.