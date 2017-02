Trumps respect voor Poetin "betekent niet dat ze het met elkaar zullen kunnen vinden"

Door: redactie

6/02/17 - 01u15 Bron: Belga

Donald Trump en zijn vrouw Melania komen aan bij de Trump International Golf Club in West Palm Beach om de Super Bowl te volgen. Ze worden eerst getrakteerd op een optreden van de Palm Beach Central High School Band. © ap.

Het feit dat Donald Trump respect heeft voor de Russische president Vladimir Poetin, betekent nog niet dat ze het met elkaar zullen kunnen vinden. Dat zei de Amerikaanse president in een interview dat uitgezonden werd op Fox News voor de Super Bowl. "Ik zou zeggen dat het beter is om op te schieten met Rusland dan dat niet te doen", klonk het.

"Als Rusland ons helpt in de strijd tegen ISIS (Islamitische Staat, red.), wat een grote strijd is, en islamitisch terrorisme over de hele wereld...is dat een goede zaak", legde Trump uit. "Zal ik met hem kunnen opschieten? Ik heb geen idee." Toen interviewer Bill O'Reilly daarop zei dat Poetin een moordenaar is, antwoordde Trump: "Er zijn veel moordenaars. Wij hebben veel moordenaars. Wat denk je? Dat ons land zo onschuldig is?"



Fouten

Volgens Trump maakte Amerika veel fouten, en als voorbeeld haalde hij de oorlog in Irak aan. "Veel fouten, maar veel mensen werden vermoord", zei hij. "Er zijn veel moordenaars, geloof mij". De president herhaalde ook zijn kritiek op het nucleair akkoord van 2015 met Iran, een land dat sindsdien "een gebrek aan respect" toont voor de VS. "Het is alsof ze aangemoedigd werden", klonk het. "Ze volgen onze vliegtuigen, omcirkelen onze schepen met hun kleine boten en ze verloren respect omdat ze niet kunnen geloven dat iemand zo stom kon zijn om een dergelijke deal te maken." Op de vraag of hij het akkoord zal opzeggen, antwoordde hij: "We zullen zien wat er gebeurt".



Alternatief voor Obamacare

Wat binnenlandse aangelegenheden betreft, liet Trump verstaan dat hij tegen het einde van het jaar of tegen begin 2018 een alternatief voor ObamaCare klaar wil hebben. Al gaf hij wel aan dat het vervangen van de wet over de gezondheidszorg, die momenteel 20 miljoen Amerikanen dekt, "erg ingewikkeld" is.



Daarnaast gaf hij te kennen dat de Amerikanen zich in de loop van 2017 aan een belastingvermindering mogen verwachten.