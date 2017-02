Trump wil werk maken van vrede in Oekraïne

LDL

Bron: Reuters

Oekraïense militairen in het straatbeeld van industriestadje Avdiyivka dat in handen is van de regering. (foto 4 februari 2017) © reuters.

Donald Trump is bereid samen te werken met zowel Kiev als Moskou om het separatistische conflit in het oosten van Oekraïne op te lossen. Dat zei hij gisteren na een telefoongesprek met de president van Oekraïne, Petro Porosjenko.

Het telefoongesprek was het eerste rechtstreekse contact tussen de twee leiders sinds de inauguratie van Trump. De Amerikaanse president liet de alarmbellen in Kiev afgaan toen hij bekendmaakte relatie met het Kremlin te willen verbeteren, terwijl het nu bijna drie jaar durende conflict in Oekraïne nog steeds onopgelost blijft.



Het telefoongesprek van gisteren volgde op nieuwe artillerieaanvallen in de Donbass regio, die een staakt-het-vuren aan de frontlijn onderbraken, net nu er sprankeltje hoop was dat het ergste voorbij was.



"We zullen samenwerken met Oekraïne, Rusland en alle andere betrokken partijen om de vrede aan de grenzen te herstellen," liet Trump na zijn gesprek met Porosjenko in een verklaring van het Witte Huis weten.



De publiekelijke adoratie van Trump voor Poetin en zijn verkiezingsbelofte om de banden met Moskou weer aan te halen roepen vragen op over het engagement van zijn regering wat de sancties tegen Rusland betreft. Die sancties zijn het gevolg van de Russische betrokkenheid in de gevechten en de annexatie van de Krim.



Strategische samenwerking

Het kabinet van Porosjenko deelt mee dat "de conversatie met Trump vooral aandacht besteedde aan het oplossen van de situatie in Donbass en het bekomen van vrede langs politieke en diplomatieke weg."

"De twee partijen bespraken het versterken van een strategische samenwerking tussen Oekraïne en de Verenigde Staten", klinkt het in een mededeling.



Eerder beschuldigden het Oekraïense leger en separatisten (gesteund door Rusland) elkaar er nog van dat ze nieuwe artilleriegevechten lanceerden. De voorbije week laaide het geweld opnieuw op en verloren meer dan veertig mensen in beide kampen het leven.



Humanitaire crisis

De escalatie van het geweld in Avdiyivka zette al duizenden mensen zonder stroom en water, en dat in barre winterse omstandigheden. Hulporganisaties waarschuwen dan ook voor een humanitaire crisis.



De sancties van de Verenigde Staten en Europa tegen Rusland zijn gelinkt aan de beschuldigingen van Kiev en de NAVO dat het Kremlin het conflict heeft gevoed door separatisten te voorzien van troepen en munitie, een beschuldiging die Moskou ontkent.



Rusland beweert dat Oekraïne de aanstoker is van de laatste golf van geweld om de westerse steun te versterken. Kiev beschuldigt het Kremlin er dan weer van dat het aanzet tot geweld als een test om te kijken of de nieuwe Amerikaanse regering zich zal mengen in de crisis.



Beter opschieten met Rusland

Trump zei dat zijn respect voor Poetin zijn buitenlands beleid niet zal beïnvloeden. "Ik heb respect voor een hoop mensen, maar dat wil niet zeggen dat ik met hem zal kunnen opschieten. Hij is de leider van zijn land. En het is beter met Rusland te kunnen opschieten dan dat niet te kunnen," Trump said his respect for Putin would not affect his foreign policy. "I respect a lot of people but that doesn't mean I'm going to get along with him. He's a leader of his country. I say it's better to get along with Russia than not," zei Trump gisteren in een interview met Fox News.