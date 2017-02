Gaat deze tekening te ver? Der Spiegel krijgt kritiek wegens cover waarop Trump Vrijheidsbeeld onthoofdt

bewerkt door: redactie

4/02/17 - 19u36 Bron: Belga

© Der Spiegel.

President Trump Het Duitse magazine Der Spiegel gaat wereldwijd over de tongen met een cover waarop de Amerikaanse president Donald Trump het Vrijheidsbeeld onthoofdt met een hakmes.

Op de tekening heeft Trump in zijn linkerhand een zwart, groot hakmes, in zijn rechterhand de onthoofde kop van het Vrijheidsbeeld. Op de grond liggen enkele plassen bloed. 'America First', staat erbij. Volgens cartoonist Edel Rodriguez toont deze tekening "de onthoofding van de democratie". Enkele Duitse kranten zijn erg kritisch. "Deze cover van Der Spiegel devalueert de journalistiek", schrijft de Duitse krant Die Welt. "Kan Trump echt vergeleken worden met IS-killer Jihadi John?", vraagt een Duits journalist zich af.

"Te simpel"

© ap.

"Deze cover is exact wat Trump nodig heeft: een vertekend en verwrongen beeld dat de pers van hem heeft", reageert de Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Trump gelijkstellen met terrorisme is al te simpel." Ook Die Welt zegt dat deze cover "eerder de journalistiek schaadt dan de Amerikaanse president". "Het bevestigt het vooroordeel dat veel mensen hebben van de mainstream media."



Overigens, de New York Daily News toonde in december 2015 op zijn cover al eens een cartoon van Trump, toen nog geen presidentskandidaat, met een kromzwaard en de kop van het Vrijheidsbeeld in zijn handen.