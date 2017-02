Trump spreekt met grote bedrijven over inreisverbod en immigratie

Door: redactie

Verschillende CEO's van grote bedrijven hebben vrijdag een ontmoeting gehad met de Amerikaanse president Donald Trump in het Witte Huis. Onderwerp van de bijeenkomst van het "strategisch forum" dat door de president op poten werd gezet en dat een twintigtal Amerikaanse bedrijven groepeert, was de immigratiekwestie, aldus een van de deelnemers aan het gesprek.

Trump had volgens de bron gevraagd aan de aanwezigen om open over de kwestie te praten en gezegd dat hij hen niets kwalijk zou nemen. Het gesprek verliet hartelijk en eerder positief, ondanks de vrees van verschillende deelnemers.



De CEO's zouden aan de president gevraagd hebben om de immigranten met een visum niet tegen te houden als ze aankomen in de VS of als ze op het vliegtuig richting Amerika willen stappen. Trump zou daarop verzekerd hebben dat zijn administratie niemand de toegang verhindert die op een legale manier het land wil binnenkomen.



De grote Amerikaanse bedrijven vrezen represailles van de landen die getroffen zijn door het inreisverbod (Jemen, Syrië, Irak, Iran, Somalië, Libië en Soedan), maar ook dat hun werknemers worden geraakt door het migratiebeleid. Sommige bedrijven hebben bijvoorbeeld buitenlandse ingenieurs in dienst, terwijl andere grote projecten lopen hebben in een van de zeven moslimlanden.



Trump en de CEO's spraken ook over belastingen, werk en opleidingen.



Vrijdag waren onder meer de bazen van Wal-Mart, IBM, PepsiCo, General Motors, General Electric, JPMorgan Chase, Tesla en Blackrock aanwezig. De CEO van Uber stapte donderdag nog uit de adviesraad vanwege de controversiële migratiepolitiek van Trump. De CEO's kwamen overeen om in eerste instantie maandelijks, en later driemaandelijks samen te komen.



Ondertussen blijven de Amerikanen verdeeld over Trumps beleid. Volgens een peiling van CBS News blijven de Democraten zeer kritisch over het inreisverbod van de president, terwijl de meeste Republikeinen voor zijn.



Toch is een meerderheid (51 procent) niet akkoord met de ban, terwijl 45 procent het inreisverbod verdedigt. Ongeveer een derde van de Amerikanen (36 procent) gelooft dat de ban van reizigers en vluchtelingen uit de zeven landen de VS beschermt tegen terrorisme, maar ook denkt 36 procent dat de ban de VS net minder veilig maakt, omdat mensen erdoor boos zijn op de VS.