Trump tekent decreet om bankenregels te herbekijken

Door: redactie

3/02/17 - 20u02 Bron: Belga

Donald Trump zette vandaag zijn handtekening onder het decreet. © reuters.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vandaag door middel van twee decreten bevolen om de strengere financiële regels te herbekijken die na de de financiële crisis van 2008 werden ingevoerd door zijn voorganger Barack Obama. Vooral de Dodd-Frank Act uit 2010 ter hervorming van Wall Street is Trump een doorn in het oog. Hij kondigde in zijn campagne al aan, de wetgeving ongedaan te willen maken.