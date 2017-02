"Balmoral ligt afgelegen voor demonstranten, ideaal om Trump te ontvangen"

Door: redactie

3/02/17 - 18u14 Bron: ANP

Queen Elizabeth voor haar Schots buitenverblijf Balmoral. Foto uit 1992. © photo news.

Schotland Koningin Elizabeth kan er voor kiezen om de Amerikaanse president Donald Trump tijdens zijn staatsbezoek te ontvangen op haar Schotse buitenverblijf Balmoral in plaats van in Buckingham Palace of Windsor Castle. Dat oppert de Schotse oud-eerste minister Alex Salmond.