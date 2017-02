"Al honderdduizend visa ingetrokken sinds start inreisverbod"

Door: redactie

3/02/17 - 19u03 Bron: ANP

Gisteren demonstreerden New Yorkers met Jemenitische roots nog tegen het inreisverbod. © photo news.

Sinds president Trump een inreisverbod uitvaardigde voor mensen uit zeven moslimlanden zijn al meer dan honderdduizend visa ingetrokken. Dat heeft de Washington Post vrijdag onthuld, gebaseerd op de verklaring van een landsadvocaat in de federale rechtbank van Alexandria, Virginia.

Dat forse aantal kwam naar buiten tijdens een hoorzitting in de rechtszaak die twee broers uit Jemen hebben aangespannen. Ze arriveerden zaterdag op Dulles International Airport in Washington en werden als gevolg van het decreet van Trump met de eerste de beste vlucht teruggestuurd naar Ethiopië. Ondanks dat ze in het bezit waren van geldige visa.



De raadsman van de regering kon niet zeggen hoeveel reizigers met een geldig visum in bijna een week tijd vanaf Dulles gedwongen naar hun vaderland moesten terugkeren.