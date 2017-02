Topadviseur Trump verdedigt inreisverbod met verzonnen "bloedbad in Bowling Green"

© photo news.

Trumps topadviseur Kellyanne Conway is de vrouw achter de beruchte 'alternative facts'. In een interview met MSNBC heeft ze er nu zelf eentje opgedist. In een poging het omstreden inreisverbod van Donald Trump te verdedigen citeerde ze een aanslag die nooit heeft plaatsgevonden en die ze 'Bowling Green massacre' noemde. Conway kreeg meteen de wind van voren op Twitter.

Conway zei dat ze hoogstwaarschijnlijk een primeur had voor het Amerikaanse volk omdat het nieuws tot nu toe nergens aan bod kwam. De VS zouden met name twee Irakese vluchtelingen opgenomen hebben die radicaliseerden en die het brein bleken te zijn achter "het bloedbad in Bowling Green". Het zou de toenmalige president Barack Obama geïnspireerd hebben tot een vluchtelingenban van Irakezen die zes maanden duurde. Haar pleidooi diende om het controversiële inreisverbod, waarmee Trump burgers uit zeven moslimlanden viseert, te verdedigen. Maar dat pakte anders uit.

De reden waarom de pers nooit gewag maakte van het "bloedbad in Bowling Green" is simpelweg omdat het nooit is gebeurd. In Bowling Green in de staat Kentucky vond ook nooit een andere terreuraanslag plaats. Conway doelde ongetwijfeld op twee Irakezen uit Bowling Green die in 2011 aangehouden werden en twee jaar later een gevangenisstraf kregen voor hun poging om wapens en geld te sturen naar al-Qaida in Irak, met het doel Amerikaanse soldaten te doden. Mohanad Shareef Hammadi en Waad Ramadan Alwan pleitten wel schuldig aan terrorisme, maar ze hadden hun terreurdaden uitgevoerd in Irak en niet in Bowling Green. Ze werden er ook niet van beschuldigd een aanslag te hebben voorbereid noch te hebben gepleegd in Bowling Green zelf.



Geen Irakese vluchtelingenstop

Conway verzon niet alleen deze terreuraanslag, ook de door haar aangehaalde gevolgen ervan blijken niet te kloppen met de werkelijkheid. Zo voerde de Obama-administratie nooit een vluchtelingenstop voor Irakese burgers in. Wél liepen de visagoedkeuringen voor Irakezen serieuze vertragingen op in de nasleep van de arrestaties in Bowling Green. Omdat vluchtelingen uit Irak zes maanden lang een uitvoerigere background check moesten ondergaan en omdat ook asielzoekers die al op Amerikaanse bodem vertoefden opnieuw gescreend werden.



Het argument van Conway om Trumps inreisverbod te vergelijken met Obama's vermeende immigratiestop hield dus helemaal geen steek. Of zoals de Washington Post het verwoordt: "Kellyanne Conway heeft het begrip 'alternatieve feiten' naar een nieuw niveau getild".