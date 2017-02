Federale rechter verlengt verbod op uitwijzingen tot 21 februari

Door: redactie

Een Amerikaanse federale rechter heeft het verbod op uitwijzingen van de mensen die tegengehouden worden op de luchthavens vanwege het inreisverbod, verlengd tot 21 februari. Dat is het gevolg van talrijke klachten door verenigingen tegen het inreisverbod.

Het verbod is sinds zondagavond van kracht en werd woensdag verlengd door de New Yorkse federale rechter Carol Bagley Amon, aldus de procureur.



De burgerrechtenverenigingen die de klacht indienden, verklaarden echter dat ondanks de beslissing toch drie personen door het decreet werden uitgewezen door de Amerikaanse autoriteiten. De rechter heeft hen gevraagd om via officiële weg informatie door te geven over mogelijke uitwijzingen. De Amerikaanse autoriteiten lieten al weten dat ze daar geen weet van hebben.



Volgens de verenigingen is het decreet, dat een inreisverbod van 90 dagen inhoudt voor burgers van zeven moslimlanden (Iran, Irak, Jemen, Libië, Somalië, Soedan en Syrië) en een immigratiestop van 120 dagen (van onbepaalde tijd voor Syrië), "ongrondwettelijk", "discriminerend" en "anti-Amerikaans".



Naast de burgerrechtenverenigingen hebben ook verschillende staten klacht ingediend tegen het migratiebeleid van president Donald Trump.



Het inreisverbod van Trump leidt al dagen tot protesten in verschillende Amerikaanse steden en op de luchthavens, waar burgers van de zeven betrokken landen worden tegengehouden. In New York kwamen gisteren nog honderden Jemenieten op straat tegen het decreet.