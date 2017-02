"Witte Huis plant gerichte sancties tegen Iran"

Door: redactie

3/02/17 - 04u00

Hossein Vayghan heeft bloemen bij voor zijn broer, de Iraanse Ali Vayghan, die door Trumps inreisverbod werd vastgehouden op de luchthaven en daarna werd teruggestuurd naar Iran. © getty.

De administratie van de Amerikaanse president Donald Trump plant extra gerichte sancties tegen Iran. Dat meldt een bron dichtbij het dossier. De sancties worden de eerste concrete vertaling van de hardere toon van de VS tegenover Iran. Eerder kondigde de Wall Street Journal al aan dat de VS denken aan een hele reeks opties, waaronder militaire opties en strengere sancties.

Woensdag gaf het Witte Huis Iran officieel een waarschuwing na een rakettest door Iran op zondag. Volgens de bron zou de administratie nu op het punt staan om sancties uit te vaardigen tegen Iran. Ze zouden gericht kunnen zijn tegen individuen of instanties die gelinkt zijn aan het Iraanse ballistische programma, aldus nieuwszender CNN. De sancties zijn gelijkaardig aan de stappen die ex-president Barack Obama zette na eerdere rakettests van Iran.



Breuk met beleid Obama

Met de sancties wil de huidige Amerikaanse administratie aantonen dat er een breuk is met een beleid van Obama rond Iran. Tijdens zijn campagne noemde Donald Trump het akkoord al rampzalig en dreigde hij ermee het te heronderhandelen. Dergelijke stappen zouden het nucleair akkoord dat Iran in 2015 afsloot met zes westerse landen (VS, Duitsland, Rusland, China, Frankrijk en Groot-Brittannië) in gevaar kunnen brengen. In de tekst is opgenomen dat de internationale sancties opgeheven worden als Iran zijn nucleair programma enkel voor pacifistische doeleinden zou gebruiken.



De Amerikaanse president Donald Trump verscherpte gisteren de toon tegen Iran en verklaarde dat "niets uitgesloten is". Teheran veroordeelde dan weer de waarschuwingen van de VS, die "niet gefundeerd" en "provocerend" zijn.