Washington erkent dat er burgerslachtoffers vielen bij aanval in Jemen

2/02/17 - 04u45

Centcom, het Amerikaanse commando in het Midden-Oosten, heeft gisteren verklaard dat er "waarschijnlijk" burgers, onder wie kinderen, werden gedood bij een aanval van de speciale eenheden tegen Al Qaida in Jemen op zondag. Na de aanval, waarbij ook een Amerikaanse soldaat omkwam, meldde een Jemenitische bron dat 41 strijders van Al Qaida omkwamen, net als acht vrouwen en acht kinderen.

"Het lijkt erop dat de mogelijke burgerslachtoffers werden geraakt door aanvallen" vanuit vliegtuigen of helikopters die werden opgeroepen om de grondtroepen te helpen, aldus Centcom. Die troepen waren aan het strijden "tegen een welbepaalde vijand, waartoe ook vrouwen behoorden". De Amerikaanse special forces werden "van alle kanten aangevallen, ook vanuit woningen en gebouwen", klinkt het.



Minachting

Al Qaida op het Arabisch schiereiland (Aqpa) staat erom bekend om "vrouwen en en kinderen te verstoppen in de oorlogszones en kampen, en toont zo de hele tijd zijn minachting voor onschuldige mensenlevens", aldus Centcom-woordvoerder John Thomas.



De aanval was de eerste antiterreuroperatie onder president Donald Trump. De raid werd echter al een hele tijd voorbereid met het akkoord van ex-president Barack Obama, aldus het Pentagon. Door "operationele redenen" vond de aanval zondagavond plaats en niet twee weken geleden, toen Obama nog in het Witte Huis zat.



Onvoldoende inlichtingen

Eerder schreef persagentschap Reuters dat Trump zijn eerste geheime antiterreuractie goedkeurde zonder voldoende inlichtingen, grondsteun of voldoende reserveplannen.



Bij de aanval werd één Amerikaanse soldaat gedood en raakten drie andere soldaten gewond. Bij een ongeval met een helikopter in de buurt van de plaats van de operatie raakten nog eens drie Amerikanen gewond.