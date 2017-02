Europees parlement is tegen inreisverbod: "Creëert frustratie en woede"

Door: redactie

2/02/17 - 03u15 Bron: Belga

© anp.

De Europarlementsleden hebben gisteren het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump besproken, samen met de EU-buitenlandverantwoordelijke Federica Mogherini. Ze veroordeelden het inreisverbod voor inwoners van zeven moslimlanden.

Mogherini toonde zich tevreden dat de regering van Donald Trump te kennen gaf dat de Europese burgers niet geraakt zullen worden door het inreisverbod, zelfs als ze naast een Europese nationaliteit ook die van een van de betrokken moslimlanden hebben. Hoewel ze ervoor pleitte te blijven samenwerken met Amerika, spaarde ze de kritiek voor het inreisverbod niet. "Een reisverbod geeft misschien een tijdelijke illusie dat het probleem wordt aangepakt, maar het creëert alleen meer frustratie en woede. We hebben samenwerking nodig, geen afsluiting."



Pure discriminatie

Als leider van de liberale fractie noemde Guy Verhofstadt het inreisverbod een "pure discriminatie", en riep hij de Europese Unie op om zich te verenigingen en terug te vechten tegen de bedreigingen van buitenaf. "We hebben president Poetin die Europa uitdaagt. We hebben president Trump, met een populistische en nationalistische visie die ons uit elkaar wil doen vallen, we hebben de bedreiging van de raciale islamisten in het zuiden en dan hebben we een groep mensen die ons van binnen de EU wil vernietigen", aldus Verhofstadt.



Intrinsieke tegenstelling

Volgens Syed Kamall, de leider van de conservatieve ECR-fractie, zit in het inreisverbod de boodschap vervat dat er "een intrinsieke tegenstelling bestaat tussen een goede moslim zijn en een goede burger van een westerse democratie zijn". Aan de linkerzijde had de sociaaldemocratische fractieleider Gianni Pittella het over "een aanval op de juridische Europese cultuur en de fundamentele waarden van Europa". "Wie had gedacht dat de vrijheden en de rechten die wij zo natuurlijk vinden zo snel konden verdampen?" zo vroeg de groene Ska Keller zich op haar beurt af.



Open dialoog

Enkel de Britse eurofobe Nigel Farage (UKIP) verdedigde de nieuwe Amerikaanse president als "een legitiem verkozen democraat die doet waarvoor hij verkozen werd". Hij stelde voor om Trump uit te nodigen in het Europese parlement, om een "open dialoog te hebben met de pas verkozen machtigste man ter wereld".