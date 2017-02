Trump vertedert door tien minuten lang met kinderen over gehaktballen te praten

Door: redactie

1/02/17 - 23u46

De zoontjes van Michiel Vos na hun gesprek over gehaktballen met de kersverse president Trump. © kos.

Bent u ook al Trump-moe? Laten we dan nu een leuk stukje over de kersverse Amerikaanse president brengen. De Nederlandse journalist Michiel Vos vertelde in 'Van Gils & Gasten hoe zijn zoontjes vlak na zijn inauguratie een gesprek met de president hadden over... gehaktballen.