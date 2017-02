Apple wil Trumps moslimban aanvechten voor rechtbank

Bewerkt door: LB

1/02/17 - 17u23 Bron: Wall Street Journal, Independent

Apple-ceo Tim Cook. © ap.

Apple, het grootste bedrijf van de VS, wil de moslimban van president Trump voor de rechter aanvechten. Dat meldt The Wall Street Journal onder aanhaling van Apple-baas Tim Cook, die Trumps decreet vorig weekend al in een interne memo aankloeg. Ook andere ceo's in Silicon Valley komen in opstand tegen de moslimban. Die dreigt de stroom van buitenlands talent, waarop de techindustrie leunt, droog te leggen.

Meer dan welk ander land ook is dit land sterk omwille van onze achtergrond als immigranten en ons vermogen als volk om mensen van alle achtergronden te verwelkomen. Dat is wat ons zo bijzonder maakt Tim Cook Apple zal het Witte Huis blijven aanmanen het gehekelde decreet ongedaan te maken, verklaarde Cook aan The Wall Street Journal. Ook Sergey Brin van het bedrijf Alphabet dat onder meer Google bezit, is gekant tegen het tijdelijke inreisverbod.



Cook ging niet in op de vraag welke juridische opties hij heeft, hij stelde enkel "constructief en productief" te willen zijn.



"Meer dan welk ander land ook is dit land sterk omwille van onze achtergrond als immigranten en ons vermogen als volk om mensen van alle achtergronden te verwelkomen. Dat is wat ons zo bijzonder maakt", verklaarde Cook. "Daar zouden we toch even moeten bij stilstaan en ernstig over nadenken".



Het tijdelijke inreisverbod verbiedt inwoners van Iran, Irak, Libië, Somalië, Soedan, Syrië en Jemen de komenden drie maanden de VS binnen te komen. Daarmee wil het Witte Huis het land behoeden voor terreuraanslagen. Maar in de techwereld valt dat verbod niet in goede aarde. Silicon Valley gaat net prat op een imago van inclusie en tolerantie.