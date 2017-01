Vakbond Air France vraagt leden werk te weigeren op vluchten naar VS

Door: redactie

31/01/17 - 21u59 Bron: Reuters

© ap.

De vakbond CGT bij Air France heeft zijn leden opgeroepen te weigeren om nog te werken op vluchten naar de Verenigde Staten. De bond protesteert daarmee tegen het inreisverbod dat de nieuwe president Donald Trump heeft uitgevaardigd tegen mensen uit zeven moslimlanden.

Trumps besluit lokt kritiek uit van luchtvaartorganisatie IATA. Haar leden worstelen met onduidelijke regels, hebben bijkomende kosten en maken zich zorgen om beboet te worden, klinkt het. Volgens de vakbond CGT hebben de werknemers van Air France het recht om werk te weigeren op vluchten naar de VS, als protest tegen wat de bond "antihumanistische, xenofobe en illegale praktijken" noemt.



"Het personeel moet aan de managers laten weten dat het niet wil werken op de betrokken vluchten", zegt secretaris-generaal Miguel Fortea van de vakbond aan de Franse omroep BFM TV. "Personeelsleden hebben een geweten. Door te weigeren Trumps verbod toe te passen op Frans territorium kunnen we een verschil maken."



Air France was onder vuur gekomen op sociale media omdat het als gevolg van de nieuwe regels passagiers tegenhield. In een reactie liet de maatschappij weten dat ze, net als andere luchtvaartmaatschappijen, de regelgeving van de landen waarnaar ze vliegt moet respecteren. Dat betekent dat ze geen passagiers kan toelaten op een vlucht naar een bestemming waar ze geweigerd zouden worden.