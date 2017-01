Trump schoffeerde ook al Kate en zelfs Diana meteen na haar dood

© PN/AP.

De Britse royals vestigen waarschijnlijk hun hoop op de succesvolle petitie om het staatsbezoek van Donald Trump aan het Verenigd Koninkrijk alsnog te verhinderen. Een tweet van The Donald van 4,5 jaar geleden én zijn ongepaste reactie op de dood van Lady Di zal de koninklijke familie zeker nog niet vergeten zijn. Het Britse parlement zal over het staatsbezoek moeten debatteren nu er al zo'n 1,7 miljoen handtekeningen verzameld werden.

© photo_news. Who wouldn't take Kate's picture and make lots of money if she does the nude sunbathing thing. Come on Kate! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) Mon Sep 17 00:00:00 MEST 2012

De brexit en de verkiezing van Trump waren vorig jaar twee politieke verrassingen die al eens op één hoop worden gegooid. Omdat twee keer de vluchtelingenproblematiek aan de basis ervan ligt. Maar toch lijken de Britten, die hun land uit de Europese Unie stemden, geen grote fans van Trump te zijn. De kans is immers groot dat de petitie om de Amerikaanse president te weren uit het VK de kaap van twee miljoen handtekeningen zal ronden.



Het Britse koningshuis zal daar niet rouwig om zijn. De Queen wordt in de petitie letterlijk vermeld als degene die in de verlegenheid zou gebracht worden als Trump op bezoek komt. In 2012 schoffeerde Trump op Twitter - waar anders? - ook al Kate Middleton nadat er topless foto's van de hertogin van Cambridge in de Fanse roddelpers waren opgedoken. Trumps reactie: "Wie zou er nu geen foto's van Kate nemen en er veel geld mee verdienen, als zij ervoor kiest naakt te zonnebaden. Kom nou, Kate!" Terwijl in koninklijke middens werd gesproken van een buitensporige inbreuk op de privacy.



Een gevoelig thema, die privacy van de royals in het VK, zeker na de dood van prinses Diana. Zij kwam om in een auto-ongeval in Parijs waar ze werd achternagezeten door paparazzi. Trump vond het net daarna trouwens nodig om tijdens de radioshow van Howard Stern te laten verstaan dat hij de lakens met Lady Di had willen delen. Drie jaar later herhaalde hij dat nog eens: "Ik had het zonder enige aarzeling gedaan". Trump zag Diana, volgens tv-persoonlijkheid Selina Scott, duidelijk als een soort van ultieme trofee en stalkte haar na de scheiding met Prins Charles. In zijn eigen boek uit 1997 schreef Trump zelf: "Op het vlak van vrouwen heb ik maar van één ding spijt - dat ik nooit de kans kreeg om Lady Diana Spencer het hof te maken."