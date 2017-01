Trump ontslaat waarnemend minister van Justitie na kritiek op inreisverbod

Door: Redactie

31/01/17 - 03u40

Sally Yates. © anp.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft waarnemend minister Sally Yates van Justitie ontslagen. Dat gebeurde nadat de bewindsvrouw haar departement opdracht had gegeven het inreisverbod van de president niet voor de rechter te verdedigen. Trump heeft nu aanklager Dana Boente aangewezen om de waarnemend minister te vervangen. Dat meldt de woordvoerder van de president op Twitter.

Yates had in een brief aan haar medewerkers onder meer vraagtekens gezet bij de wettelijke onderbouwing van het inreisverbod. Yates was de tijdelijke opvolger van de vorige minister van Justitie, Loretta Lynch. Ze werd op 20 januari aangesteld om ministerie te leiden tot Jeff Sessions, de man Donald Trump op deze ministerspost wil hebben, wordt goedgekeurd door de Amerikaanse senaat.



"Verraad"

"De waarnemende minister van Justitie, Sally Yates, heeft het ministerie van Justitie verraden door haar weigering een decreet uit te voeren dat de Amerikanen moet beschermen", zo luidde het in een mededeling van het Witte Huis. "Yates werd benoemd door de Obama-regering en is erg zwak als het gaat over grenzen, en heel zwak als het gaat over illegale migratie. Het is tijd dat we serieus worden over de bescherming van ons land. Oproepen tot een strengere doorlichting van individuen afkomstig uit zeven gevaarlijke plaatsen is niet extreem. Het is redelijk en noodzakelijk om ons land te beschermen", zo verantwoordde Trump zijn beslissing.



In de verklaring wordt ook Boente geciteerd, die zegt "vereerd" te zijn de rol op zich te nemen tot de aanstelling van senator Jeff Sessions. Die laatste wacht nog op een goedkeuring door de Senaat van zijn mandaat van minister van Justitie.



Grenzen van de wet

Volgens Yates, die haar ontslag per brief kreeg, was het haar verantwoordlijkheid "om de integriteit van de rechtsgang te bewaken en ervoor te zorgen dat het ministerie gerechtigheid zoekt." "Op dit moment ben ik er niet van overtuigd dat het verdedigen van het decreet rijmt met deze verantwoordelijkheden, noch ben ik ervan overtuigd dat het decreet binnen de grenzen van de wet valt", schreef de minister in een brief aan de advocaten van het ministerie van Justitie. Yates' brief liet al meteen zien hoe sterk de verdeelheid is binnen de uitvoerende tak van de Amerikaanse regering over het beleid van president Trump.



Het is uitzonderlijk dat een hoge medewerker van het ministerie van Justitie de regering publiekelijk afvalt. Het bekendste voorbeeld stamt uit 1973. Toen stapte minister Elliot Richardson op nadat president Nixon hem had bevolen een speciale aanklager te ontslaan die onderzoek deed naar het Watergate-schandaal.