Tienduizenden Britten op straat op tegen Trumps inreisverbod en aankomend staatsbezoek

Door: redactie

31/01/17 - 01u39 Bron: Belga

Protesten aan Downing Street 10, de ambtswoning van de Britse premier. © getty.

In verschillende steden in het Verenigd Koninkrijk, waaronder Londen en Edinburgh, hebben tienduizenden mensen gisteren gemanifesteerd tegen het omstreden inreisverbod van de Amerikaanse president Donald Trump. Er verzamelden zich onder meer duizenden mensen voor Downing Street, de zetel van de Britse regering. Ze eisen dat premier Theresa May zich uitdrukkelijk distantieert van de migratiepolitiek van Trump.

Thousands march in London to Downing Street to protest Donald Trump's Muslim travel ban https://t.co/bgqaPgV20O pic.twitter.com/V97LuRHo32 — Ben Ward (@Benjamin_P_Ward) Mon Jan 30 00:00:00 MET 2017

De manifestanten hadden banners bij zich met opschriften als "Neen aan het racisme, neen aan Trump" en "Vluchtelingen zijn hier welkom". Anderen riepen "Shame on May" (May moest zich schamen), omdat ze volgens de manifestanten de "speciale relatie" met de VS belangrijker vindt dan het veroordelen van Trumps beleid. Sommige manifestanten hadden een grote foto van Trump bij zich met het onderschrift "Twitler", verwijzend naar zijn frequent gebruik van Twitter.



Parlement

Ook in het Britse parlement zorgde het omstreden decreet, dat een inreisverbod van 90 dagen inhoudt voor burgers van zeven moslimlanden (Iran, Irak, Jemen, Libië, Somalië, Soedan en Syrië) en een immigratiestop van 120 dagen (van onbepaalde tijd voor Syrië) voor vluchtelingen uit die landen, voor commotie. De parlementsleden kwamen 's avonds samen voor een buitengewoon debat, dat bijeen werd geroepen door Labour-parlementslid Ed Miliband en conservatief, in Irak geboren, parlementslid Nadhim Zahawi.



De Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson had eerder verklaard dat het inreisverbod voor burgers en vluchtelingen "verdeeldheid zaait en slecht is". Hij heeft het parlement verzekerd dat Britse staatsburgers niet getroffen worden.



Staatsbezoek

Veel parlementsleden zijn daar echter niet tevreden mee. Ze roepen op om het geplande staatsbezoek van Trump aan hun land af te gelasten. Een petitie om die eis te onderschrijven was maandagavond al 1,5 miljoen keer ondertekend. De regering houdt echter vast aan haar uitnodiging voor Trump. May liet eerder weten dat een uitnodiging werd verstuurd en geaccepteerd, en ook Boris Johnson zei dat Trump ondanks zijn controversieel decreet de eer moet kunnen krijgen om een staatsbezoek te doen.



Tegenstand

"Theresa May moet eindelijk luisteren naar het volk en de parlementsleden van de verschillende partijen en onze sterke tegenstand rechtstreeks communiceren aan president Trump", aldus parlementslid van de Schotse National Party Angus Robertson tijdende de manifestaties.