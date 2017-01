Trumps muur zal elk Amerikaans gezin 120 dollar kosten als Mexico niet betaalt

redactie

De nationale schuld van de Verenigde Staten zal stijgen met 120 dollar (113 euro) per gezin als Mexico de muur van Donald Trump niet betaalt. Dat heeft het Amerikaanse Committee for a Responsible Federal Budget berekend.

Donald Trump wil zo snel mogelijk beginnen met de bouw van een muur op de Amerikaans-Mexicaanse grens. De muur zal zo'n 15 miljard dollar kosten en als de Mexicanen het been stijf houden, zal de Amerikaan dat in zijn portemonnee voelen. Toch maakt het Witte Huis zich sterk dat Mexico zal opdraaien voor de kosten. "Er zijn verschillende manieren waarop Mexico de VS kan terugbetalen", zei voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Paul Ryan aan MSNBC.