VN verwerpen Trumps reisverbod voor moslims: "Kwaadaardig en onwettelijk"

30/01/17

Het tijdelijke inreisverbod dat Amerikaans president Donald Trump per decreet heeft afgevaardigd voor inwoners van zeven moslimlanden is volgens de Verenigde Naties niet alleen 'kwaadaardig' maar tevens in strijd met de internationale wetten inzake mensenrechten.