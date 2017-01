Trump en Saoedische koning akkoord met creatie van veilige zones in Jemen en Syrië

Door: redactie

30/01/17 - 03u15 Bron: Belga

Donald Trump aan de telefoon met de Saoedische koning Salman. © epa.

De Amerikaanse president Donald Trump en de Saoedische koning Salman zijn er mee akkoord gegaan veilige zones te creëren in Jemen en Syrië. Dat deden ze tijdens een telefoongesprek, waarin ze de oproep van Salman bespraken aan Trump om de inspanningen van het Midden-Oosten tegen het terrorisme te leiden en te helpen om een nieuwe toekomst op te bouwen voor Saoedi-Arabië en het Midden-Oosten. Dat meldt het Witte Huis. Ook kwamen de twee leiders overeen om het nucleaire akkoord met Iran "nauwgezet toe te passen".

Trump vroeg aan Saoedi-Arabië steun voor de creatie van veilige zones in Syrië en Jemen en volgens het Witte Huis ging koning Salman daarmee akkoord. Hij ging er ook mee akkoord om andere ideeën te steunen om vluchtelingen te helpen die ontheemd zijn door de talrijke conflicten in het Midden-Oosten.



Veilige zones

De kwestie van de veilige zones, waarover in de mededeling van het Witte Huis geen verdere informatie wordt gegeven, besprak Trump ook al tijdens een telefoongesprek met de prins van de Verenigde Arabische Emiraten Mohammed ben Zayed al-Nahyane. Die ging er ook "mee akkoord het initiatief te steunen", aldus het Witte Huis.



De twee drukten ook het belang uit van een nauwgezette handhaving van de nucleaire deal met Iran en om "de destabiliserende regionale activiteiten van Iran aan te pakken". Trump en Salman benadrukten ook dat ze nog meer moeten samenwerken om de verspreiding van het terrorisme door radicale islamisten tegen te gaan.



Inreisverbod

Volgens de mededeling van het Witte Huis zouden Trump en de koning het niet gehad hebben over het inreisverbod voor burgers van zeven moslimlanden (Iran, Irak, Libië, Somalië, Soedan, Syrië en Jemen). Saoedi Arabië maakt geen deel uit van die lijst, hoewel het grootste deel van de daders van de aanslagen van 11 september 2001 uit het land afkomstig waren, wat leidt tot kritiek tegen Trump.