Trump krijgt zware kritiek uit eigen partij: "Dit decreet wordt een zelf toegebrachte wonde"

De procureurs-generaal van vijftien staten en van Washington DC hebben in een mededeling het decreet van Trump rond immigratie veroordeeld. Ze noemen de beslissing van Trump om een inreisverbod van 90 dagen in te voeren voor burgers van zeven moslimlanden en een immigratiestop van 120 dagen (van onbepaalde tijd voor Syrië), "on-Amerikaans en onwettelijk" en beloven ze "met alle mogelijke middelen te bestrijden". Daarnaast krijgt Trump kritiek uit zijn eigen partij van de Republikeinse Senatoren John McCain en Lindsey Graham.

The joint statement of former presidential candidates John McCain & Lindsey Graham is wrong - they are sadly weak on immigration. The two... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) Sun Jan 29 00:00:00 MET 2017 ...Senators should focus their energies on ISIS, illegal immigration and border security instead of always looking to start World War III. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) Sun Jan 29 00:00:00 MET 2017

De procureurs zeggen er vertrouwen in te hebben dat het decreet zal worden afgeblokt door de rechtbanken. Daarnaast zullen ze inspanningen doen om te verzekeren dat de federale overheid de geschiedenis van de Verenigde Staten respecteert als een staat van immigranten en niemand viseert op basis van hun afkomst of geloof. "Religieuze vrijheid is altijd een basisprincipe geweest van ons land en zal dat ook altijd zijn, en geen enkele president kan die waarheid veranderen", klinkt het. Trump herhaalde zondag nog in een officiële mededeling dat zijn decreet geen "moslimban" is, maar wel in het leven werd geroepen om het terrorisme te bestrijden en de veiligheid in het land te garanderen.



Onduidelijk

Ondertussen krijgt de Republikein ook binnen zijn partij kritiek over zijn plan. In een mededeling stellen de senatoren John McCain en Lindsey Graham dat het decreet van Trump onduidelijk is. "De verwarring in onze luchthavens maakt duidelijk dat het uitvoeringsbesluit van president Trump niet voldoende werd doorgelicht. We zijn zeer bezorgd over de berichten dat het decreet van kracht werd zonder de consultatie van de ministeries van Buitenlandse Zaken, Defensie, Justitie en Binnenlandse Veiligheid."



Risico's

Volgens McCain en Graham brengt zulk een overhaastig proces risico's met zich mee. "We vrezen dat dit decreet uiteindelijk een zelf toegebrachte wonde wordt in de strijd tegen het terrorisme. Momenteel vechten de Amerikaanse troepen zij aan zij met onze Iraakse partners om IS te bestrijden. Maar dit decreet houdt Iraakse piloten tegen om naar onze militaire basissen in Arizona te komen om onze gemeenschappelijke vijand te bestrijden. Onze belangrijkste bondgenoten in de strijd tegen de VS zijn de grote groep moslims die de apocalyptische ideologie van haat verwerpen", klinkt het.



Trump reageerde al op de mededeling via zijn persoonlijk Twitteraccount: "De twee senatoren zouden hun energie beter steken in IS, illegale immigratie en de beveiliging van de grenzen in plaats van steeds een Derde Wereldoorlog te willen beginnen", schrijft hij.