Reynders noemt inreisverbod "arbitrair en brutaal", "We houden situatie voor Belgen met dubbele nationaliteit in de gaten"

Inreisverbod VS Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) noemt de beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump om de inwoners van zeven landen de toegang tot de VS te ontzeggen "arbitrair". Dat zelfs mensen met geldige reisdocumenten het land niet meer binnen zouden mogen, noemt hij "brutaal".

"Elk land beslist vrij over wie binnenkomt, maar er bestaat een minimum aan regels, met name wat betreft geldige documenten", zegt Reynders aan Belga. Zoals veel andere landen volgt België de situatie in de VS op de voet, zowel voor wie een Belgisch paspoort heeft als voor de mensen met een dubbele nationaliteit. Het zijn de inwoners van Iran, Irak, Libië, Somalië, Soedan, Syrië en Jemen die voor minstens 90 dagen de VS niet meer binnen mogen.

Dubbele nationaliteit "We hebben het reisadvies voor de VS niet aangepast. Voor de Belgen verandert er dus niets, er zullen misschien wel langere wachtrijen staan bij aankomst", zegt Reynders.



"We houden vooral de situatie van mensen met een dubbele nationaliteit in de gaten. Hen raden we aan om ofwel hun luchtvaartmaatschappij, ofwel de luchthaven te contacteren alsook de ambassade van de Verenigde Staten, zodat ze niet het risico zouden lopen geblokkeerd te geraken."



Aan de Belgische ambassade in de VS heeft Buitenlandse Zaken alle info gevraagd om de uitvoering van de nieuwe maatregelen zo nauwgezet mogelijk te kunnen volgen.