Inreisverbod VS: geen problemen op Brussels Airport

29/01/17 - 12u22 Bron: Belga

Archiefbeeld. © photo news.

Er hebben zich vandaag op Brussels Airport geen problemen voorgedaan met vluchten naar de VS nadat de Amerikaanse president Donald Trump een inreisverbod voor zeven moslimlanden heeft uitgevaardigd.

"Alle vluchten zijn vertrokken zoals gepland", aldus een woordvoerster van de luchthaven.



Trump bepaalde vrijdag per decreet dat mensen uit Irak, Iran, Jemen, Libië, Somalië, Soedan en Syrië de komende maanden niet welkom zijn in de Verenigde Staten. De nieuwe Amerikaanse president wil zo radicaalislamitische terroristen weren.



Als gevolg werden op Amerikaanse luchthavens tientallen inwoners uit de betrokken landen gearresteerd, ook al beschikten ze over een visum of een green card. Een rechter besliste evenwel dat mensen met een geldig visum toch het land binnen mogen.