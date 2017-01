OPROEP: Kan u ook de VS niet in door Trumps immigratieregels?

redactie

29/01/17 - 11u57

© reuters.

Een decreet dat president Trump vrijdag heeft uitgevaardigd, bepaalt dat reizigers en vluchtelingen uit Irak, Iran, Libië, Soedan, Jemen, Somalië en Syrië de komende maanden het land niet in komen. Kan u door Trumps nieuwe immigratieregels ook de VS niet meer in? Of kent u mensen die daar plots mee te maken hebben? Dan zouden we u graag contacteren voor een artikel in onze krant.