Irakees werkte 10 jaar voor Amerikaanse leger en mocht plots VS niet meer binnen

Door: redactie

29/01/17 - 00u21 Bron: NY Times, The Hill, Buzzfeed News

One of the refugees, Hameed Khalid Darweesh, has been released pic.twitter.com/U1XHr4DaTt — Rep. Nydia Velazquez (@NydiaVelazquez) 28 januari 2017

Een van de eerste slachtoffers van Trumps beslissing om 90 dagen lang geen moslims uit onder andere Irak meer binnen te laten in de Verenigde Staten was Hameed Khalid Darweesh, die van 2003 tot 2013 voor het Iraakse leger werkte als tolk en ingenieur. In Irak was zijn leven in gevaar wegens zijn banden met de VS en de man had samen met zijn familie een verblijfsvergunning voor de VS gekregen.

De Irakezen Khalid Darweesh en Haider Sameer Abdulkhaleq Alshawi, zaten vrijdag op het vliegtuig op weg naar de Verenigde Staten toen president Trump het besluit ondertekende inwoners uit zeven moslimlanden de toegang tot de VS ontzegt.



De mannen beschikten allebei over visa voor de VS, maar werden bij hun aankomst in New York toch aangehouden.



Darweesh, getrouwd en vader van drie kinderen, werkte tien jaar als tolk voor het Amerikaanse leger in Irak en tot tweemaal toe probeerden Iraakse rebellen hem te vermoorden. De man kreeg op 20 januari een bijzonder immigratievisum dankzij zijn werk in dienst van de overheid en stapte vrijdag met zijn vrouw en kinderen op het vliegtuig. Ze zouden een nieuw leven beginnen in Charlotte, North Carolina. Bij aankomst werd Darweesh meteen gearresteerd door de immigratiedienst, zijn familie mocht uiteindelijk wel de luchthaven verlaten.



Alshawi was op weg naar zijn vrouw en kind, beide inwoners van de VS, in Houston, Texas. Hij had op 11 januari een visum voor de VS gekregen. Zijn vrouw had van 2006 tot 2007 in Irak gewerkt als boekhoudster voor een Amerikaanse beveiligingsfirma. Omwille van hun banden met VS waren hun levens in gevaar en vroegen ze om het land binnen te mogen als vluchtelingen. Zijn vrouw en zoon mochten in 2014 naar de VS afreizen, Alshawi kreeg maar pas deze maand te horen dat hij hen mocht vervoegen. Lees ook Amnesty: "De ironie is ongelooflijk. Trump heeft onze ergste vrees nu al bewaarheid"

Zuidelijke EU-landen eisen sterker Europa en "antwoorden" op Trump

Trump roemt zijn eigen werktempo: "Iedereen spreekt erover"

De ziel van Amerika "Dit is de ziel van Amerika. Dit is wat me ertoe aanzette om mijn land te verlaten en naar hier te komen." Hameed Khalid Darweesh De American Civil Liberties Union, een burgerrechtenbeweging, spande zaterdag in naam van beide mannen een proces aan tegen de Trump-administratie.



Na zeventien uur vastgehouden te zijn, werd Darweesh zaterdagnamiddag uiteindelijk vrijgelaten. Hij werd vergezeld door twee Democratische volksvertegenwoordigers uit New York en zijn advocaat Mark Doss.



Doss vertelde aan CNN dat beide mannen in hun thuisland geviseerd werden om hun banden met de VS en in "ernstig gevaar" zouden zijn, mochten ze worden teruggestuurd.



Aan de aanwezige journalisten vertelde Darweesh dat hij ondanks zijn aanhouding blij was om in de VS te zijn, dat hij "het land van de vrijheid" noemde. Hij bedankte de mensen die hem steunen en de betogers op JFK. "Dit is de ziel van Amerika," zei hij over zijn supporters, "dit is wat me ertoe aanzette om mijn land te verlaten en naar hier te komen."



Alshawi en minstens tien andere immigranten en vluchtelingen zitten nog steeds vast op de luchthaven JFK in New York.

Nog meer processen "President Trumps oorlog tegen gelijkheid eist al een vreselijke menselijke tol," zei Omar Jadwat, directeur van het Immigrantenrechtenproject van ACLU: "Dit verbod mag niet blijven bestaan. De man vermoedt dat er naar aanleiding van het toegangsverbod voor moslims nog meer processen tegen de Trump-administratie zullen aangespannen worden.