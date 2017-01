Zuidelijke EU-landen eisen sterker Europa en "antwoorden" op Trump: Hollande belt president VS

bewerkt door: redactie

De zuidelijke EU-landen eisen tegen de achtergrond van wereldwijde crises en problemen een "sterker en verenigd Europa". "In deze tijden van wereldwijde onzekerheden is het onontbeerlijk dat wij een sterkere en meer verenigde Europese Unie hebben", zegt de Portugese gastheer, premier António Costa, aan het slot van de tweedaagse top van zeven landen in Lissabon. De EU moet zich inspannen voor de waarden van de democratie en de vrije handel, luidt het. De Franse president Francois Hollande heeft zaterdagavond in een telefoongesprek zijn Amerikaanse collega Donald Trump gewaarschuwd voor "isolationisme". Hij riep hem ook op het principe van vluchtelingenopvang te respecteren.

Vierenhalve maand na de eerste top in Athene staan in Lissabon opnieuw de thema's vluchtelingen, veiligheid en economie en groei centraal bij de gesprekken. De regerings- en staatsleiders uit Spanje, Frankrijk, Portugal, Griekenland, Italië, Cyprus en Malta willen hun standpunten op elkaar afstemmen, "nieuwe visies" en concrete gezamenlijke voorstellen "voor een betere toekomst van Europa" uitwerken.



De omstreden aankondigingen van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump spelen inmiddels ook in Lissabon een belangrijke rol. "Europa moet Trump van antwoord dienen", stelt de Franse president François Hollande na de 'familiefoto' aan de pers. Er moet gereageerd worden als Trump de Brexit prijst, het Parijse klimaatakkoord in vraag stelt, de opvang van vluchtelingen weigert of protectionistische maatregelen aankondigt, die niet alleen de EU maar de grootste economieën ter wereld kunnen destabiliseren.

Extremistisch populisme François Hollande © afp. "De redenen die we in de VS horen, bevorderen alleen maar het extremistische populisme", klaagt Hollande. De EU-landen moet nauwer bij elkaar aanleunen. De EU is "een kracht, een garantie, een bescherming en een plaats voor de vrijheid en democratie", benadrukt de socialist. Die stelling moet Trump "in alle duidelijkheid kenbaar" gemaakt worden.



De deelnemers - naast de socialisten Hollande en Costa onder anderen ook de conservatieve Spaanse premier Mariano Rajoy, de Italiaanse premier Paolo Gentiloni en de Griekse regeringsleider Alexis Tsipras - willen hun voorstellen en initiatieven komende vrijdag presenteren tijdens het informeel treffen van de EU-staats- en -regeringsleiders in de Maltese hoofdstad La Valetta.