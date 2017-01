Verschillende reizigers vast op luchthavens na Trumps reisban voor moslims

Door: redactie

28/01/17 - 14u27 Bron: BBC, Le Soir, DM

Vanuit verschillende luchthavens komen berichten van chaotische toestanden doordat inwoners uit zeven moslimlanden nu al niet meer op vluchten naar de VS mogen stappen. Vijf Irakezen en een man uit Jemen zijn door EgyptAir geweigerd voor een vlucht van Caïro naar New York. Daarmee geeft de vliegmaatschappij gehoor aan Trumps reisverbod naar de Verenigde Staten uit zeven islamitische landen. Dat melden bronnen op de luchthaven van Caïro.

2 Iraqi Refugees Detained at Kennedy Airport; 1 worked for US 10 yrs- their lawyers prevented fr/speaking w/ them https://t.co/OrMeM73rBF — leonie haimson (@leoniehaimson) Sat Jan 28 00:00:00 MET 2017

De passagiers kwam in Caïro aan via een transitvlucht en zouden doorreizen naar New York, maar werden teruggestuurd naar het land waar ze vandaan kwamen. Volgens de bronnen hadden de passagiers wel geldige visa voor de Verenigde Staten.



Volgens een Amerikaanse-Arabisch comité dat strijd voert tegen discriminatie van moslims, zitten ook verscheidene mensen vast op Amerikaanse luchthavens. Kort nadat zij daar geland zijn, zullen ze wellicht naar hun land van herkomst moeten terugkeren. "Velen zijn ongerust over het lot van familieleden en vrienden", zegt woordvoerder Abed Ayoud. "Sommigen zijn de VS nog kunnen binnenkomen nadat de president de beleidsmaatregel heeft ondertekend. Anderen zijn nu gestrand in luchthavens overal in de Verenigde Staten".



Volgens de krant New York Daily News kunnen de Amerikaanse autoriteiten niet zeggen over hoeveel gestrande personen het gaat en of er al mensen zijn teruggestuurd. "Wellicht zullen die cijfers ook niet worden gecommuniceerd", klonk het nog laconiek.



Er komt vanuit de hele wereld striemende kritiek op de nieuwste beleidsmaatregel van Amerikaans president Donald Trump om reizen naar de VS vanuit bepaalde moslimlanden veel moeilijker te maken. De Verenigde Naties roepen Trump en zijn regering op om de maatregel snel terug te draaien.



Bezoekers uit Irak, Iran, Jemen, Libië, Somalië, Soedan en Syrië zijn de komende drie maanden niet welkom in de Verenigde Staten. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump in een decreet bepaald. Op die manier wil hij radicale moslims voorlopig buiten de VS houden.



Verder laat hij de eerstvolgende vier maanden geen vluchtelingen meer toe in de VS. Voor christenen uit Syrië maakt hij een uitzondering, zei hij eerder op de dag in een televisie-interview. Trump zei dat straks alleen vluchtelingen uit landen welkom zijn die "de Verenigde Staten steunen en van Amerikanen houden.''