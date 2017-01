Melania wil een heel bijzondere kamer in het Witte Huis

Koen Van De Sype

28/01/17 - 10u28 Bron: Stylish, US Magazine

© Instagram.

Melania Trump mag de eerste maanden van het presidentschap van haar man dan wel vooral in hun penthouse in New York verblijven met zoon Barron, dat neemt niet weg dat ze wel wat ideetjes heeft voor het herinrichten van het Witte Huis in Washington. Haar make-upartieste onthulde dat daar een bijzonder kamer bij zal zijn, die nog geen enkele First Lady vóór haar heeft gehad.

© Instagram. Melania zou een van de kamers van het statige gebouw immers willen omvormen tot 'Glam Room'. "Dat wordt een kamer die een perfecte verlichting zal hebben, een beetje zoals in een fotostudio", weet schoonheidsspecialiste Nicole Bryl, die al meer dan tien jaar voor Melania werkt. "Ze zal worden gebruikt om haar make-up, haar haren en haar garderobe te doen."



Extra tijd

Dat zou moeten maken dat haar schoonheidsteam nog beter werk kan leveren. "Het aanbrengen van de make-up van Melania duurt sowieso ongeveer een uur en vijftien minuten", aldus de oprichtster van de Nicole Bryl Skincare Line. "We moeten dan ononderbroken kunnen doorwerken. Tja, als je er perfect wil uitzien en graag hebt dat je look de dag overleeft, moet je net dat beetje extra tijd nemen." Lees ook Is dit het echte verhaal achter de norse blik van Melania op de inauguratie?

De militair die de first lady al slowend met gewaagde spin ontdooide: "Ze was nerveus"

Experts namen lichaamstaal Donald en Melania Trump onder de loep. Ze hadden geen goed nieuws © Instagram.