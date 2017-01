Burgemeester Berlijn vraagt Trump muur niet te bouwen: "Wij weten hoeveel leed veroorzaakt wordt door splitsing van continent"

Door: redactie

De burgemeester van Berlijn heeft de Amerikaanse president Donald Trump opgeroepen niet door te gaan met de bouw van een muur tussen Mexico en Amerika. De Duitse hoofdstad was zelf bijna 30 jaar in twee delen gescheiden door een muur.

"Berlijn, de stad van een verdeeld Europa, de stad van een vrij Europa, kan niet zwijgen wanneer een land van plan is om een nieuwe muur bouwen", zei burgemeester Michael Müller.



"Wij Berlijners weten beter dan wie ook hoe veel leed veroorzaakt kan worden door een splitsing van een continent met prikkeldraad en cement", klonk het.



Twee dagen geleden ondertekende Trump een decreet voor de "onmiddellijke bouw van een fysieke muur op de zuidelijke grens", om illegale migranten tegen te houden.



Müller wil Trump doen afzien van dat plan. "Ik roep de Amerikaanse president op om zijn voorganger Ronald Reagan in overweging te nemen. Herinner zijn woorden: Breek deze muur af! Daarom zeg ik: Beste president, bouw deze muur niet!"



Tijdens de Koude Oorlog werd Berlijn van 1961 tot 1989 in een westelijk en een oostelijk deel verdeeld door de Berlijnse muur.