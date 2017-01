Primeur in Amerikaanse geschiedenis: vicepresident aanwezig op jaarlijkse antiabortusmars

Door: redactie

Mike Pence In Washington is vandaag de jaarlijkse March for Life-mars begonnen, een optocht van tegenstanders van (het recht op) abortus. Onder de duizenden deelnemers aan het "pro-lifegebeuren" is de Amerikaanse vicepresident Mike Pence. De aanwezigheid van zulke hoge Witte Huis-functionaris is een primeur in de Amerikaanse geschiedenis.