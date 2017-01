Belgische hacker slaat weer toe: Trump tweet nu over 'My little pony'

Door: redactie

27/01/17

De Belgische ethische hacker Inti De Ceukelaire heeft weer toegeslagen: deze keer kaapte hij een tweet van de Amerikaanse president Donald Trump om die te linken naar een filmpje over een fanbijeenkomst van animatiereeks 'My little pony'. Enkele dagen geleden liet de hacker Trump al tweeten over een Aalsters carnavalsliedje over Russische prostituees.