Trump vroeg extra foto's van eedaflegging om "grote opkomst" te bewijzen

Door: redactie

27/01/17 - 14u46 Bron: DPA

De pers toonde aan met foto's dat de National Mall er vorige vrijdag (links) een stuk verlatener uitzag dan tijdens de eedaflegging van Barack Obama acht jaar eerder. © reuters.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de dag na zijn eedaflegging extra foto's gevraagd van het evenement om te bewijzen dat er wel degelijk erg veel volk was komen opdagen. Dat meldt de Washington Post op aangeven van enkele aanwezige arbeiders.

In de Verenigde Staten barstte na de eedaflegging een bitse discussie uit tussen de media en het Witte Huis, over hoeveel volk er vorige week vrijdag daadwerkelijk verzameld was op de National Mall in Washington.



Volgens verschillende Amerikaanse media was de opkomst voor Trump's eedaflegging eerder aan de lage kant. Dat toonde de pers aan met foto's, waarop de National Mall er een stuk verlatener uitzag dan tijdens de eedaflegging van Barack Obama acht jaar eerder.



Sean Spicer, de woordvoerder van het Witte Huis, noemde dat "valse berichten", en verklaarde dat de opkomst zelfs "de hoogste ooit" was.