De trend voor carnaval: masker van Trump

27/01/17 - 05u00

Een demonstrant met een groot Trump-masker in Seattle. © reuters.

De maskers van Donald Trump zijn zó populair dat de Aziatische producenten de vraag amper kunnen bijhouden. Tijdens carnaval zal de Amerikaanse president overal zichtbaar zijn.

© afp. © afp.

Ogawa Studio, de enige Japanse fabrikant van de maskers, produceerde vóór de verkiezingen 'slechts' 45 maskers per dag. Intussen maken ze er dagelijks 350 en daar zijn 23 medewerkers voor nodig. Vaak bestellen gegadigden het masker van Trump samen met dat van Hillary Clinton of Barack Obama. "Acht jaar geleden waren de maskers van Obama ook populair, maar dit is van een andere orde. Dat komt wellicht omdat Trump een prominentere mediafiguur is, met een uitgesproken profiel", zegt Paul van de webshop mistermask.nl.