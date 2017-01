Topadviseur Trump: "Media zijn oppositiepartij en moeten zwijgen"

Door: redactie

27/01/17 - 03u45 Bron: Belga

Trump adviseurs Kellyanne Conway, die eerder deze week verkondigde dat het Witte Huis 'alternatieve feiten' biedt, en Steve Bannon. © ap.

De media zijn de "oppositiepartij" en "zouden hun mond moeten houden". Dat heeft de topstrateeg van de Amerikaanse president Donald Trump, Steve Bannon, verklaard aan de krant New York Times. Volgens Bannon, de vroegere hoofdredacteur van de rechtse nieuwssite Breitbart News, werden de media "vernederd" door een onverwachte verkiezingsuitslag.

"Ik wil dat jullie me daarop citeren. De media zijn hier de oppositiepartij. Ze begrijpen het land niet. Ze begrijpen niet waarom Donald Trump president is van de Verenigde Staten", aldus Bannon. "De media zouden beschaamd en vernederd moeten zijn, ze moeten zwijgen en voor één keer luisteren. De mainstream media hebben niemand ontslagen die geassocieerd werd met het volgen van onze campagne. Kijk naar de Twitteraccounts van die mensen: dat waren allemaal gewoon activisten voor de Clinton-campagne", zei hij, zonder namen te noemen. "Dat is de reden waarom jullie geen macht hebben. Jullie werden vernederd."



Bitsige oorlog

Bannon, die zelden interviews geeft, deed die uitspraken op een moment dat er een bitsige oorlog heerst tussen de administratie van Trump en de media. Nadat Trump de media tijdens zijn campagne al oneerlijk en partijdig noemde, beschuldigde hij de media er vorige week van opzettelijke valse cijfers te hebben verspreid over de opkomst bij zijn eedaflegging, en zijn woordvoerder Sean Spicer had de media daarover tijdens zijn eerste persbriefing de les gespeld. Hij noemde de reporters oneerlijk en legde hen uit wat ze volgens hem wel hadden moeten schrijven.



Bovendien verklaarde hij dat de opkomst op Trumps inauguratie de grootste ooit was voor een eedaflegging, wat echter door cijfermateriaal weerlegd kan worden.



Steun

Bannon wilde met zijn telefoongesprek zijn steun uitspreken voor Spicer. Op de vraag of Spicer zijn geloofwaardigheid verloor door die uitspraken, antwoordde Bannon: "Meen je dat nu? We zien dat net als een eremedaille. Zijn integriteit in vraag stellen, dat kan je niet menen? De media hebben geen enkele integriteit, geen enkele intelligentie en geen enkele werklust."