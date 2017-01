Trump wil grensmuur laten betalen met zware importtaks voor Mexicaanse producten

Door: redactie

26/01/17 - 21u55 Bron: Reuters, Belga

Donald Trump aan het werk in 'Airforce One'. © reuters.

Verenigde Staten De Amerikaanse president Donald Trump heeft een nieuw idee om de door hem gewenste scheidingsmuur tussen de VS en Mexico te financieren: een importheffing van 20 procent op alle Mexicaanse importproducten. Op die manier betaalt Mexico - indirect - voor de muur. Of de Mexicaanse producenten de taks niet gewoon zullen doorrekenenen aan de Amerikaanse consumenten, wilde het Witte Huis niet ingaan.

Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el @POTUS. — Enrique Peña Nieto (@EPN)

Volgens woordvoerder Sean Spicer van het Witte Huis heeft Trump het idee besproken met Republikeinse parlementsleden in het Congres. Het idee zal deel uitmaken van een breder pakket aan belastinghervormingen. "Ons beleid nu is om export te belasten en import vrij binnen te laten komen, wat belachelijk is."



Volgens Spicer zou de taks jaarlijks goed zijn voor een surplus van 10 miljard dollar, zo vertelde hij aan journalisten. Aangezien de kost voor het bouwen van de afsluiting geraamd worden op 8 tot 20 miljard dollar, zou de muur dus op één, hooguit twee jaar volledig gefinancierd zijn.



Het Witte Huis verduidelijkte later dat het plan nog niet volledig rond is, en dat de taks tussen de 5 en de 20 procent kan liggen.



De Mexicaanse president zegde vandaag zijn geplande bezoek aan de VS af na duidelijke ergernis over Trumps plannen om verder te gaan met de muur.



"De president van Mexico en ikzelf zijn overeengekomen om onze ontmoeting van volgende week af te zeggen," zei ook Trump tijdens een partijbijeenkomst in Philadelphia. "Ik heb al vaak gezegd dat het Amerikaanse volk niet zal betalen voor de muur", ging hij verder. "Tenzij Mexico de Verenigde Staten correct - met respect gaat behandelen - zou een dergelijke ontmoeting vruchteloos zijn. Ik wil een andere weg volgen," zei Trump. Hij blijft erbij dat Mexico voor de muur zal betalen, maar Mexico houdt tot nu toe voet bij stuk en weigert.