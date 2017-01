De militair die de first lady al slowend met gewaagde spin ontdooide: "Ze was nerveus"

Door:

Jose Medina is de 29-jarige militair die op de inauguratiedag was uitverkoren om met first lady Melania Trump te dansen op het Salute to Our Armed Services Ball. "Een voorrecht", vond Medina, die zag dat Melania nerveus was. Maar hij kon haar zichtbaar tijdens het dansen enigszins ontdooien. Het algemene gevoel op het internet is dat Melania veel meer in haar nopjes leek met Medina in haar armen dan met haar echtgenoot. "Ze is toch geen cougar?" klinkt het daar jolig.